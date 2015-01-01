ضبط 9 أشخاص و 21 زجاجة مولوتوف بعد تبادل اطلاق نار مع الشرطة علي خلفية مشاجرة بسوهاج‎

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطار من مركز شرطة المراغة من غرفة عمليات شرطة النجدة بتواجد بعض الأشخاص حاملين بعض الأسلحة

> النارية بشارع [ أسيوط – سوهاج ] بندر المراغة .

انتقل علي الفور اللواء نائب المدير لقطاع الشمال ومأمور وضباط وحدة مباحث المركز ومجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، وحال وصول القوات لمحل البلاغ المشار إليه فوجئوا بقيام بعض المتجمعين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاههم مما حدا بالقوات مبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية 00 وحدوث أعاقة جزئية لحركة المرور علي الطريق إلا أن القوات تمكنت من السيطرة علي الموقف وضبط كل من :-

1- سيد أبو حسيبة إسماعيل خضر سن 27 عامل وبحيازته ” بندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل رقم 40706 وعدد ” 11 ” طلقة من ذات العيار.

> 2- زين العابدين أبو حسيبة خضر سن 23 عامل وبحيازته ” بندقية خرطوش عيار 12 مدون عليها .

buckmaster magnum 3- علي رجب شحاته إبراهيم سن 33 عامل وبحيازته سلاح أبيض ” سكين ” .

4- علي شحاته إبراهيم سن 20 عامل 5- محمد محي الدين شحاته إبراهيم سن 15 عامل.

> 6- البدري متولي شحاته سن 16 عامل وبحيازته سلاح أبيض ” سكين ” .

> 7- السيد محي الدين شحاته إبراهيم سن 24 عامل وبحيازته سلاح أبيض ” سكين .

> ” 8- حازم علي عبد الله إبراهيم سن 21 عامل 9- عبد الرحمن محمد فكري سن 21 عامل – وجميعهم يقيمون بندر المراغة 0 = عدد ” 21 ” زجاجة بها مواد بترولية مختلفة الأشكال والأحجام جاهزة للاستخدام .

بمواجهة المذكورين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الدفاع، تبين من الفحص سابقة وقوع مشاجرة بين ” عائلة المذكورين” و ” بيت آدم ” وجميعهم ينتمون لعائلة [ أبو حسيبة] بذات الناحية والمحرر بشأنها المحضر رقم 17450 جنح المركز لسنة 2014 [ موضوع أخطار المديرية بتاريخ 9 الجاري ] وأثناء عودة القوات لديوان المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين وقيام القوات بعمل احتياطات أمن السلاح خرجت طلقة علي سبيل الخطأ من سلاح الرقيب / مصطفي محمد علي سن 37 من قوة المركز مما نتج عنه إصابته ” بطلق ناري بالفخذ الأيمن ” تم نقله لمستشفي سوهاج العام وحالته العامة جيدة .

بسؤال رقيب الشرطة المذكور أيد مضمون ما سبق ولم يتهم أحد بالتسبب في إحداث إصابته .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8 أحوال المركز بتاريخ اليوم وجاري العرض علي

النيابة العامة للتصرف .