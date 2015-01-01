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مياه سوهاج تتعاون مع مديرية الأمن لتحصيل الفواتير

  • مصر
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أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج حملة لتحصيل المتأخرات للمشتركين الممتنعين عن سداد الفواتير، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، وذلك بعد توجيه عدد من الإنذارات للسداد، صرح بذلك اللواء المهندس محمود محمد نافع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف نافع أن لجنة من مسؤولي الشركة توجهت للممتنعين عن السداد لعدد من أصحاب الأنشطة التجارية ومنازل المواطنين بمناطق شارع أسيوط سوهاج والزهراء والجمهورية والحميات، وتم تحصيل مبالغ مستحقة عن قيم استهلاك المياه، كما تم قطع المياه عن 5 مشتركين رفضوا سداد الفواتير لحين تقنين أوضاعهم.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تكرار نفس الحملات في جميع مراكز المحافظة لتحصيل متأخرات، حتى تستطيع الشركة الالتزام بتأدية دورها في أعمال التشغيل والصيانة.

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