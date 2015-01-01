بالفيديو والصور.. بشار الأسد يبدأ 2015 بطعام على «خط النار»

بث التليفزيون السوري لقطات من زيارة الرئيس السوري، بشار الأسد، لمنطقة جوبر التقى خلالها جنود وصف ضباط وضباط الجيش العربي السوري، في الساعات الأولى من صباح الخميس، مقدمًا التحية لهم كما هنأهم بحلول عام 2015.

وظهر الأسد يرتدي جاكت أسود وتحدث مع ضباط وجنود الجيش السوري، قائلًا: «نتمنى العام القادم يكون أفضل»، داعيًا لهم بالعافية، مضيفًا: «الأمور كويسة والسبب بطولتكم».

ووقف الأسد بين الجنود وتناول معهم الطعام، فيما نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء، قوله لجنود الجيش: «إذا كانت هناك مساحة من الفرح باقية في سوريا فهي بفضل الانتصارات، التي تحققونها في مواجهة الإرهاب».

وبحسب المنشور في الوكالة السورية، الخميس، أضاف الأسد: «استقبال العام هو أمل لكل الناس، لكن أكبر أمل هو بانتصار قواتنا المسلحة وكل من قاتل إلى جانبهم في معركتنا ضد الإرهاب».

وقال: «في رأس السنة تجتمع العائلات مع بعضها لكن أنتم أردتم أن تكونوا هنا لتحموا شعبكم ووطنكم تاركين أهلكم، ونحن نحتضنكم كمجتمع وشعب ولكن معنوياتنا نستمدها منكم ومن بطولاتكم ومعنوياتكم العالية».

وتحاول القوات السورية طرد المسلحين من حي جوبر، الذي احتلهالمقاتلون المناهضون لـ«الأسد»، عام 2013، في حين تسيطر القواتالحكومية على وسط دمشق فإنها لا تزال تواجه معارك على أطرافالعاصمة.