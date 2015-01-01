«هولاند» يتعهد بمحاربة العنصرية ومعاداة السامية في 2015

تعهد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، خلال خطابه المتلفز بمناسبة العام الجديد 2015، بأن تكون محاربة العنصرية ومعاداة السامية قضيته الوطنية في العام الجديد.

وحث «هولاند»، في خطابه، حسبما ذكرت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية، مواطني بلاده على عدم الاستسلام للخوف، مشيرًا إلى المخاطر المتنامية المقلقة للإرهاب والتطرف.

ولم يوضح الرئيس الفرنسي الكيفية التي سيحقق بها ذلك الهدف العام الجديد، غير أنه أكد على ضرورة أن تظل فرنسا في منطقة اليورو.

وواجهت فرنسا أعمالًا عنصرية ومعادية للسامية خلال العام الماضي، وفقًا لإحصاءات حكومية، وطالت الافتراءات والهجمات العنصرية العديد من الأشخاص، لعل أبرزها كانت وزيرة التربية الفرنسية، نجاة فالو بلقاسم، ووزيرة العدل، كرستيان توبيرا.

يذكر أن فرنسا لديها أكبر جاليتين مسلمة ويهودية في غرب أوروبا.