الأسد يتفقد قواته بمناسبة رأس السنة في حي جوبر بدمشق

تفقد الرئيس السوري بشار الاسد ليل الأربعاء-الخميس بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة قواته في حي جوبر الدمشقي، حيث تدور معارك طاحنة بينها وبين مقاتلي المعارضة، معربا عن أمله بان يحمل العام الجديد “الانتصار”، بحسب الاعلام الرسمي.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا” أن الأسد وبمناسبة حلول العام الجديد “قام بزيارة إلى جوبر التقى خلالها مع جنود وصف ضباط وضباط الجيش العربي السوري”، وارفقت الخبر بصور عدة التقطت ليلا ظهر فيها الرئيس السوري الذي ارتدى معطفا داكنا، وهو يصافح الجنود ويتحادث معهم أمام دبابة وفوقها وداخل دشمة.

ونقلت سانا عن الأسد قوله “إذا كانت هناك مساحة من الفرح باقية في سورية فهي بفضل الانتصارات التي تحققونها في مواجهة الإرهاب”.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا في منتصف مارس 2011 أصبحت تنقلات الأسد نادرة.

وأضاف الرئيس السوري أن “استقبال العام هو أمل لكل الناس.. لكن أكبر أمل هو بانتصار قواتنا المسلحة وكل من قاتل إلى جانبهم في معركتنا ضد الإرهاب”.

ويرتدي حي جوبر أهمية كبرى للنظام كون السيطرة عليه تعني إبعاد خطر مقاتلي المعارضة عن دمشق.

أ ف ب