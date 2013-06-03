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كيري يعرب عن قلق واشنطن إزاء تقارير الاستخدام المفرط للقوة من الشرطة التركية

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كيري يعرب عن قلق واشنطن إزاء تقارير الاستخدام المفرط للقوة من الشرطة التركية كيري يعرب عن قلق واشنطن إزاء تقارير الاستخدام المفرط للقوة من الشرطة التركية

 أعرب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن قلق واشنطن إزاء التقارير التي أفادت بالاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة في تركيا، كما أعرب عن ؟أمله في إجراء حقيق كامل في مثل هذه الحوادث وإلتزام قوات الشرطة بضبط النفس بشكل ؟كامل فيما يتعلق بتلك الأنواع من الحوادث.

وأعرب كيري عن أمله في أن يتوصل الشعب التركي والحكومة التركية إلى طريقة سلمية للتقدم إلى الأمام في الأيام القادمة، مشددا على تأييد الولايات المتحدة للحرية الكاملة في التعبير والتجمع، بما في ذلك حق الشعب في الاحتجاج السلمي، مشيرا إلى أنها أساسية لأي نظام ديمقراطي .

جاء ذلك في تصريحات للوزير الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي عقب لقائهما اليوم بمقر الخارجية الأمريكية.

وقال كيري: ” نحث جميع الأشخاص المعنيين، سواء المتظاهرين الذين يعبرون عن حريتهم في التعبير أو من ، على تفادي أي استفزازات تثير العنف.. ومن الواضح أن الجميع قلقون بشكل عميق بشأن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بجروح، وإزاء مستوى العنف ضد الممتلكات”.

وأوضح كيري : ” نحن لا نقول ذلك للتدخل في اختيارات بلد آخر أو ما يجري فيه من أحداث، ولكننا نقول ذلك كي نؤكد من جديد ما نعتقد أنه المبادئ والقيم التي لا غنى عنها لممارسة الديمقراطية، وتحسين العلاقة بين الحكومات والشعوب على مستوى العالم”.

ونوه بأن سفير الولايات المتحدة لدى تركيا أعرب عن وجهة نظر واشنطن لكبار المسئولين الأتراك، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قامت بتحديث تحذيرات السفر للمواطنين الأمريكيين في تركيا، لتذكيرهم بالاحتياطات التي يتعين عليهم إتخاذها خلال السفر وضرورة عدم المشاركة في هذه الأنواع من الأحداث.

من ناحية أخرى، أعرب كيري عن مواساته لأسرة السناتور فرانك لوتينبرج من ولاية نيو جيرسي الذي وافته المنية عن عمر يناهز 89 عاما، مشيرا إلى ما قدمه من خدمات للولايات المتحدة ؟وتاريخ عمله معه في مجلس الشيوخ.

أ ش أ

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