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الثلوج تغطي طرابلس.. ومصرع 2 وإصابة 9 أشخاص

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تساقطت الأمطار الغزيرة والثلوج على العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها، الأربعاء، جراء منخفض جوي على شمال غرب ليبيا، كما تساقطت الثلوج على مناطق الجبل الغربي وترهونة ومصراتة وزليتن.

وأهابت مديرية الأمن بمدينة غريان الليبية بالمواطنين المتجهين إلى المدينة أخذ الحيطة والحذر، نظرًا للتقلبات الجوية المستمرة وسقوط الأمطار الغزيرة والثلوج على أغلب مناطق الجبل.

وأوضحت المديرية أن أحوال الطقس أدت إلى صعوبة التنقل على الطرقات العامة بسبب انعدام الرؤية، وخاصة في مناطق أبوزيان والقليبة ومنحدر بوغيلان.

واستقبل مستشفى ترهونة العام حالتي وفاة و9 مصابين جراء مرور سببها تراكم الثلوج في شوارع المدينة والطرق المؤدية إليها.

وذكر عدد من سكان العاصمة أن تراكم الثلوج في شوارع العاصمة أحد إرباكا شديدا في حركة السير، بينما خرج آخرون لالتقاط صورا تذكارية لهذا الحدث الذي لا يتكرر كثيرا.

ويتوقع أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة خلال الـ3 أيام المقبلة، وفقا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وكانت آخر مرة سقطت فيها الثلوج على طرابلس في عام 2012.

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