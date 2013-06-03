ضم الفريق الماحى لذاكرة مصر المعاصرة بمكتبة الإسكندرية

صرح الدكتور خالد عزب؛ رئيس قطاع المشروعات المركزية بمكتبة الإسكندرية، أنه فى إطار توثيق مكتبة الإسكندرية لتاريخ مصر الحديث والمعاصر لأرشفته ضمن حاويتها التاريخية، وكذلك ضمن سلسلة إصداراتها التاريخية، حصلت ذاكرة مصر المعاصرة على المجموعة الأرشيفية الخاصة بقائد مدفعية حرب أكتوبر وياور الرئيس أنور السادات الفريق محمد سعيد الماحى، والذى وصفه الرئيس السادات فى مذكراته بأنه رجل رهيب كمدفعيته، حيث إنه كان يتميز بالهدوء والدقة الشديدة، وقد أهدى هذه المجموعة عائلة الفريق الماحى السيدة زوجته وبناته.

وعلق الدكتور خالد عزب على هذه المجموعة، قائلاً إن هذه ليست المرة الأولى التى نضع فيها مواد أرشيفيه عن الفريق الماحى على ذاكرة مصر المعاصرة، فالمرة الأولى كانت عندما وجدنا بالصدفة 146 صورة قديمة لعائلة الفريق محمد سعيد الماحي، وهذه المرة الثانية والتى استطعنا فيها التواصل مع العائلة والحصول على كل المجموعة الخاصة بالمرحوم الفريق الماحى كاملة، والتى ستكون متاحة كاملة قريبًا جدًا على موقع ذاكرة مصر المعاصرة.

ويقول عمرو شلبى رئيس وحدة متحف السادات بمكتبة الإسكندرية، إن الماحى يعد واحداً من المع قادة حرب أكتوبر الأفذاذ، فقد قاد ببراعة منقطعة النظير أكثر من أربعة آلاف مدفع منذ اللحظات الأولى لحرب أكتوبر، وكرمه الرئيس أنور السادات بتعيينه كبيرًا للياوران وقائدًا للحرس الجمهورى خلال الفترة من 1974-1978، ثم مديرًا للمخابرات العامة المصرية 1978-1981، ثم محافظًا للإسكندرية من 1981 وحتى إبريل 1982.

ويضيف عمرو شلبى، أن مجموعة الفريق الماحى تتنوع ما بين المقتنيات الشخصية، والتى يأتى على رأسها بدلة كبير الياوران، والتى كان يرتديها الماحى خلال كافة زيارات السادات، وكذلك البدل التى كان يرتديها خلال العروض العسكرية مرافقًا للرئيس، كذلك ضمت المقتينات الأوسمة والنياشين التى حصل عليها الفريق الماحى طوال حياته وخدمته مع الرئيس السادات.

وتتضمن الصور الفوتوغرافية ما يقارب من الـ 1500 صورة تغطى جزءا كبيرا من أنشطة الماحى خلال فترة حياته العسكرية وعمله بسلاح المدفعية ثم قائدا له، ويأتى أبرز هذه الصور فى مجموعة متميزة ونادرة من الصور التى تغطى نشاط قوات المدفعية خلال حرب فلسطين عام 1948، وكذلك أيضًا مجموعة أخرى تغطى فترة عمله بسوريا خلال مرحلة الوحدة وحرب اليمن، وخلال فترة تجهيز القوات المسلحة للحرب بعد النكسة وحتى نصر أكتوبر 1973.

وتتضمن الصور مجموعة أخرى تغطى نشاطه كياور مرافق للرئيس السادات فى كافة زيارته الرسمية داخليًا وخارجيًا، كذلك أيضا ضمت الصور مجموعة للماحى وهو رئيسًا للمخابرات العامة المصرية، وكذلك محافظا للإسكندرية حتى بداية عهد حسنى مبارك.

كذلك ضمت تلك المقتنيات استقالة بخط يد الماحى مقدمه إلى الرئيس السابق حسنى مبارك من منصب محافظ الإسكندرية، جدير بالذكر أن محمد سعيد الماحى ولد فى دمياط أول فبراير عام 1922، والتحق بالكلية الحربية عام 1939 وتخرج فيها عام 1942 ضابطا بسلاح المدفعية.

اشترك الماحى فى حرب فلسطين عام بوحدات المدفعية فى معارك "دير سنيد – وغزة – والمجدل"، وعمل ضابطا بقيادة الفرقة الأولى فى رفح بعد الثورة مباشرة، وعمل مع الفدائيين المصريين ضد قوات الاحتلال فى القناة.

عمل الماحى مدرسا فى كلية أركان حرب ودرس فى كلية أركان حرب فى كمبرلى، وعمل فى هيئة عمليات حرب عام 1956، وخدم فى الإقليم السورى "أثناء الوحدة" رئيسا لفرع التنظيم فى قيادة الجيش الأول، اشترك فى معارك اليمن وكلف بتنظيم القوات المسلحة اليمنية عام 1961، عين قائدا للواء مدفعية وتدرج فى وظائف المدفعية جميعها حتى وصل إلى منصب قائد المدفعية المصرية، اشترك فى حرب 1967 وكان قائد المدفعية جميعها حتى وصل إلى منصب قائد المدفعية المصرية.

فى خلال حرب الاستنزاف كان يعمل رئيسا لأركان حرب المدفعية وخطط لكثير من العمليات الخاصة بحرب الاستنزاف، وإبان حرب أكتوبر عين الماحى قائدا للمدفعية المشتركة، بعد الحرب كافأه الرئيس السادات وعينه كبير ياوران رئيس الجمهورية وقائد الحرس الجمهورى فى 19 فبراير 1973، ثم رقى إلى رتبة الفريق فى 6 يونيه 1974.

فى عام 1978 عينه السادات مديرا للمخابرات العامة المصرية وفى عام 1981 عين محافظا للإسكندرية حتى 25 إبريل 1982.

وتوفى الفريق محمد سعيد الماحى كبير الياوران الأسبق عن عمر يناهز ‏85‏ عاما‏ فى 2 يوليو 2007.