محمد بن راشد ومحمد بن زايد يحضران مأدبة غداء أقامها طحنون بن محمد

لبى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة دعوة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية إلى مأدبة الغداء التي أقامها في استراحته في جزيرة الطويلة ظهر أمس تكريما لسموهما.

حضر المأدبة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس دائرة النقل رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة واللواء الركن الطيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومحمد أحمد البواردي الفلاسي وكيل وزارة الدفاع وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي ومحمد جمعة النابودة إلى جانب عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمرافقين.