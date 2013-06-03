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محافظ بنى سويف يقود حملة لإزالة الإشغالات بمدينة "ببا"

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محافظ بنى سويف يقود حملة لإزالة الإشغالات بمدينة "ببا" محافظ بنى سويف يقود حملة لإزالة الإشغالات بمدينة "ببا"

قاد المستشار ماهر بيبرس محافظ بنى سويف اليوم الاثنين، حملة لرفع الإشغالات من جانب الباعة الجائلين بمدينة ببا والذين احتلوا الأرصفة، وأوصى المحافظ بالتعامل بالحكمة مع الباعة الجائلين وإقناعهم برفع هذه الإشغالات التى تعوق حركة السيارات والمرور على السواء، وهو ما وجد استجابة فورية من المواطنين دون تدخل أمنى من قبل القوة الأمنية المرافقة للمحافظ.

وكلف المحافظ رئيس المدينة برفع المخلفات الناتجة عن الإشغالات والقمامة حرصا على صحة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية بشوارع المدينة، فضلا عن المتابعة الميدانية المستمرة بخصوص الإشغالات والمرور اليومى صباحاً ومساءً على الباعة الجائلين بالشوارع وتكثيف أعمال النظافة بشوارع المدينة ككل، وتدبير أماكن بديلة مخصصة للباعة الجائلين، فى إحدى المناطق بـ"فابريقة ببا" أو "طراد النيل شرق" حتى يستمروا فى أعمالهم.

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