3 حلول أمام باتشيكو لتعويض مؤمن زكريا في الزمالك

بات رحيل مؤمن زكريا لاعب وسط الزمالك السابق أكيدا بعد توقيعه للأهلي .. اللاعب الأساسي في خطة جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض، كيف يتم تعويضه؟

قصة مؤمن زكريا .. كل التفاصيل من الزمالك إلى الأهلي

مؤمن زكريا هداف الزمالك بسبعة أهداف، هو الوحيد الذي لعب كل مباريات الفريق الأبيض بشكل أساسي في 13 مباراة هذا الموسم.

ووفقا لتصريحات مسؤولي الزمالك بأنه "لن يقف الفريق على لاعب"، فبالتالي ما هي الحلول التي قد يفكر فيها باتشيكو لتعويض غياب لاعبه المفضل.

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FilGoal.com يحاول عرض بعض الحلول التي قد تمنح فرصة لوجوه جديدة .. أو خطة مختلفة لباتشيكو.

1) لاعب مكان لاعب

أسهل الحلول التي قد يجربها باتشيكو، الدفع بلاعب بنفس شكل وخصائص مؤمن زكريا وهنا يتم طرح أسماء جديدة مثل يوسف أوباما ومصطفى فتحي ولكن..

يوسف أوباما هو الأقرب لنفس خصائص مؤمن زكريا سواء في قوة الضغط أو النزعة الهجومية والتحرك في المساحات، ويمكن تجربته في هذا الموقع كجناح على الرغم من مشاركته كمهاجم في اللقطات التي ظهر فيها مع الفريق الأبيض.

مصطفى فتحي يختلف عن مؤمن زكريا، فالأول لديه مهارة فردية ودوره هجوميا يظهر في الثلث الأخير .. بمعنى أنه يبني الهجمة ولا ينهيها مثل الحال مع مؤمن زكريا .. وهو شبيه للغاية بأداء أيمن حفني.

باتشيكو كان قد صرح بأن مصطفى فتحي لديه ضعف في اللياقة بالبدنية، وهنا يتعين على اللاعب أن يركز في التدريبات لكي يكون ضمن خيارات المدرب البرتغالي.

2) تغيير الخطة

قد يعتمد باتشيكو اللعب بثنائي هجومي كخطة أساسية للزمالك في المباريات المقبلة ودعمهما بأيمن حفني كصانع ألعاب كلاسيكي صريح ليكون هو رأس المثلث.

ويلعب الزمالك بدون أجنحة ويكثف اللاعبين في منطقة الارتكاز لمنح حرية أكثر لظهيري الجنب الأيمن والأيسر.

3) معروف أو شعبان

يقول باتشيكو: "ندرس كل مباراة على حدى، واحدة تلو الأخرة"، وهذا يؤكد أن مدرسة المدرب البرتغالي لا تحبز تثبيت التشكيل إلا بناء على قوة المنافس.

مؤمن زكريا يمتاز بقيامه بالواجبات الدفاعية بجانب الهجومية، وعلى حسب حالة المنافس فقد يدفع باتشيكو بمحمد شعبان بديلا لمؤمن على الطرف في حال ما إذا كان المنافس يهاجم.

أما إذا أراد الهجوم فهنا يظهر دور معروف بديلا لمؤمن زكريا على الطرف نظرا لما يتمتع به اللاعب النيجيري من مهارات فردية يجيد بها بناء الهجمات.