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الأمم المتحدة تدين محاولة الانقلاب على السلطة في جامبيا

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الأمم المتحدة تدين محاولة الانقلاب على السلطة في جامبيا الأمم المتحدة تدين محاولة الانقلاب على السلطة في جامبيا

الأمم المتحدة

أدان مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة اليوم محاولة الانقلاب على السلطة والمؤسسات الشرعية والديمقراطية في جامبيا.

وقال سفير تشاد لدى المنظمة محمد زيني، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لـمجلس الأمن الدولي حاليا، في تصريحات نقلتها “فوكس نيوز” الأمريكية “إنه بعد اجتماع مغلق مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جيفري فيلتمان، رحب الأعضاء بمجلس الأمن بتسوية الوضع في جامبيا”.

وأضاف زيني أن المندوب الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في غرب إفريقيا محمد بن تشامباس سيزور جامبيا قريبا لإعطاء تقرير عن الوضع في جامبيا لأعضاء المنظمة.
> وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام للمنظمة بان كي مون أدان جميع محاولات الاستيلاء على السلطة من خلال الوسائل غير الدستورية، مطالبا في الوقت نفسه جميع الأطراف في جامبيا بالالتزام بضبط النفس والتراجع عن اللجوء للمزيد من العنف.

وطالب حق بإجراء تحقيق شفاف ومحايد في أحداث أمس الثلاثاء، مشددا على ضرورة احترام حقوق الإنسان وإجراءات التقاضي وحكم القانون.

وسُمعت أصوات إطلاق رصاص أمس الثلاثاء بالقرب من القصر الرئاسي في جامبيا، غير أن الرئيس يحي جامع، الذي جاء إلى السلطة عام 94 إثر انقلاب عسكري، كان في فرنسا، ويُزعم أنه عاد إلى بلاده.

ويحكم جامع هذه الدولة البالغ عدد سكانها 1,8 مليون نسمة، منذ العام 1994 حين وصل إلى السلطة عبر انقلاب ثم انتخب رئيسا بعد عامين.

أ ش أ

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