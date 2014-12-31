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«سوء الأداء» يطيح بـ«8 وزراء» مع المحافظين

  • مصر
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قال مسؤول حكومى رفيع المستوى إن رئاسة الجمهورية تجرى مشاورات مع مجلس الوزراء لتغيير 8 وزراء، هم: عادل البلتاجى، الزراعة، وهشام زعزوع، السياحة، وجابر عصفور، الثقافة، ومحمود أبوالنصر، التربية والتعليم، والسيد عبدالخالق، التعليم العالى، وممدوح الدماطى، الآثار، وعادل عدوى، الصحة، بالإضافة إلى منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، الذى يرغب فى التفرغ للعمل السياسى، مع وجود اتجاه لفصل قطاع الأعمال العام عن وزارة الاستثمار، واستحداث وزارة مستقلة له، والإبقاء على الاستثمار بوضعها الحالى، تتبعها الهيئة العامة للاستثمار.

وتوقع المصدر إجراء التعديل بالتزامن مع حركة المحافظين التى يعكف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على الانتهاء منها حالياً، والتى من المنتظر أن تكون حركة موسعة، مشيراً إلى وجود اتجاه لإسناد حقائب وزارية لعناصر شابة تتمتع بالخبرة والكفاءة، والقدرة على إنجاز الملفات التى يتم تكليفهم بها.

وبرر المصدر هذا التغيير إلى تراجع أداء الوزراء، ورصد بعض الأجهزة الرقابية انخفاض مستوى الأداء، خلال الفترة الماضية، وعدم إحراز أى تقدم يتوافق مع طبيعة المرحلة الحالية، التى تتطلب من الجميع معدلات إنجاز غير معتادة.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الفترة الماضية شهدت تقييماً للوزراء بصفة دورية، من خلال متابعة تنفيذ التكليفات التى يكلفون بها، إلى جانب رصد مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم من هذه الوزارات، مشيراً إلى أن بعض الوزراء كانوا يعتمدون، خلال الفترة الماضية، على الاستمرار فى المنصب لحين إجراء الانتخابات البرلمانية، وتقديم استقالتها بعد تشكيل مجلس النواب.

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