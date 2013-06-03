منسق "تمرد" بجامعة أسيوط: اختطاف مصطفى عثمان وبحوزته 30 ألف استمارة

قال محمد السويفى، المنسق الطلابى لحملة "تمرد" بجامعة أسيوط، إن مصطفى عثمان، تم ضمه للحركة منذ يومين، ولم ألتقيه من قبل، ولكنه اتصل بى منذ فترة كبيرة، وقال لى أنا سأبدأ فى جمع توقيعات لحملة تمرد بجامعة أسيوط.

وأضاف السويفى، أنه فوجئ اليوم باتصال هاتفى من المذكور، وقال له إنه سوف يسافر إلى القاهرة ليسلم عددا من الاستمارات الموقعة قدرها 30 ألف استمارة للحملة المركزية، وعليه قمت بالاتصال بمحمد المصرى، مسئول الطلاب بحملة تمرد المركزية، من أجل أن يكون فى استقباله، وبعد ذلك بعشر دقائق اتصل بى محمد الحسينى، الذى كان يرافق مصطفى عثمان، عضو الحملة، وقال لى إن المذكور تم اختطافه والاستمارات من محطة قطارات أسيوط، وحاولت بعدها مكالمتهما ولكن تليفوناتهما المحمولة كانت مغلقة، فما كان منى إلا أننى أبلغت الحملة المركزية بالأمر، وتم نشر الخبر على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وأوضح السويفى، أنه لا يعرف عنوانا لمصطفى عثمان، أو أنه من أسيوط أم لا، ولكن كل الذى يعرفه عنه هو أنه طالب بكلية الهندسة بجامعة أسيوط، مشيرا إلى أنهم بصدد تحرير محضر بالأمر.

وحول عدد الاستمارات التى تم جمعها فى جامعة أسيوط، قال السويفى، أنه تم جمع 55 ألف استمارة، ليس من بينها ما تم جمعه من خلال عضو الحملة مصطفى عثمان.

وفى اتصال هاتفى مع أحمد المصري، مسئول الطلاب بحملة "تمرد" المركزية، قال إنه تلقى اتصالا هاتفيا من منسق حملة الطلاب بجامعة أسيوط محمد السويفى، يفيد باختطاف مصطفى عثمان، ولم يتسن له بعد ذلك التأكد من صحة الواقعة، بسبب غلق هاتف مصطفى عثمان وزميله حتى الآن.

من جانبه قال علاء حكيم، المنسق العام لحركة "تمرد" بأسيوط: لم يتسن لى التأكد من صحة الواقعة حتى الآن، وسألت عن مصطفى عثمان، بعض الحركات الثورية ولكن نفت معرفتها به، مشيرا إلى أن الحملة جمعت حتى الآن نحو 22 ألف توقيع.

يشار إلى أن عددا من المواقع الإلكترونية، قد قامت اليوم بنشر خبر حول قيام مجهولين باختطاف مصطفى عثمان، منسق طلاب تمرد بجامعة أسيوط، خلال توجهه من أسيوط للقاهرة وبحوزته نحو 30 ألف استمارة لتسليمها للحملة المركزية بالقاهرة.