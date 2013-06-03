مؤتمر"الشرطة بين الواقع والتحديات" يبدأ بدقيقة حداد على شهداء الشرطة

أكد اللواء حاتم عثمان عز الدين مدير أمن الغربية أن المؤامرات تحاصر الشعب المصرى من كل جانب, والشرطة تتصدى لكل التحديات والتداعيات غير المسبوقة, ولن تتخلى الشرطة عن دورها وواجبها فى خدمة الشعب وتوفير الأمن.

وطالب مدير الأمن من الحضور بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء مصر عامة وشهداء الشرطة, خير جنود الأرض.

جاء ذلك خلال المؤتمر الشعبى لمديرية أمن الغربية بعنوان "الشرطة بين الواقع والتحديات" بحضور العديد من القيادات الشعبية والسياسية ورموز الدين الإسلامى والمسيحى وبرعاية اللواء حاتم عثمان عز الدين مدير أمن الغربية , وبحضور المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا و القمص صليب كبيش وكيل شريعة الأقباط بطنطا والقمص فلوباتير نيابة عن الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها والشيخ ربيع لاشين إمام المسجد الأحمدى, والدكتور سمير محمد على والدكتور أحمد زكى من نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة طنطا, والدكتور أدهم الشيتانى نقيب الصيادلة , والنائب مصطفى النويهى والنائب حمادة القسط والنائب أمين راضى نواب الشعب السابقين, والدكتورة منى البدوى شقيقة الدكتور السيد البدوى, وحشد جماهيرى من الأحزاب السياسية والشعبية وعدد من الإعلاميين والصحفيين.

وأكد مدير الأمن أن تدشين المؤتمر للسياسة الأمنية لوزارة الداخلية والتى تنفذها مديرية أمن الغربية من حيث تلاحم وانسجام جهاز الشرطة مع أفراد الشعب والمجتمع كله, ولا سيما أن هناك أيادى تعمل على هدم أعمدة الدولة ومؤسساتها المختلفة.

وقدمت الشرطة مئات الشهداء وما زالت تؤدى لمواجهة الجرائم غير المعتادة فى سجل الجرائم ومحاربة الجرائم المنظمة , هناك خيرة جنود وضباط مصر استشهدوا وآخرون أصيبوا بإصابات بالغة أقعدتهم عن العمل, وما زال رجال الشرطة يقومون بدورهم على أكمل وجه لعودة الأمن والأمان بحس وطنى كامل فى خضم معارك متلاحقة.