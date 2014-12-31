العثور على 4 جثث لمهاجرين في سفينة نقل متروكة في المياه الإقليمية اليونانية

وقد سجلت سفينة “The Blue Sky” على أنها سفينة نقل تحت علم مولدوفي.

وقال مدير شركة منحت شهادىة السلامة للسفينة إن الشركة سحبت الشهادة بعد أن وجدت أن السفينة غير آمنة.وقال المتحدث باسم خفر السواحل الإيطالي فيليبو ماريني لوكالة أنباء أسوشييتد برس إن الإيطاليين تجنبوا كارثة بعد أن أوقفوا برنامج الملاحة الآلي الذي كان سيؤدي بالسفينة إلى أن تصطدم بالشاطئ.وكانت السلطات اليونانية قد أعلمت بأمر السفينة حين اقترابها من جزيرة كورفو، فأرسل الأسطول اليوناني مروحية وسفينة حربية.وقالت السلطات اليونانية إن لا أحد على متن السفينة كان يتهدده الخطر.وكان يفترض أن تتجه السفينة نحو كرواتيا، ثم غيرت خط سيرها باتجاه إيطاليا حسب ما ذكر موقع “بى بى سى”.