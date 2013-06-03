بالصور.. أمن مطروح ينفذ حملات لإزالة الإشغالات بالشوارع والميادين



> قامت مديرية أمن مطروح ، اليوم الاثنين ، بشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع وميادين مدينة مرسى مطروح ، للتصدي لتعديات الباعة الجائلين وأصحاب المحلات على الأرصفة ونهر الطريق مما يعيق حركة تنقل المواطنين والسيارات خاصة مع بدء الموسم السياحي بالمدينة .

حيث أسفرت الحملة عن إزالة 33 حالة إشغال طريق بمنطقة السوق الرئيسي وشارع المدرسة الثانوية العسكرية و15 بائع متجول و10 مخالفات نظافة و 7 أكشاك بدون ترخيص و2 محل بدون ترخيص و7 إدارة محل برخصة منتهية و3 مخالفة شروط البيئة مختلفة بإجمالي عدد 77 حالة .