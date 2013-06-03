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مدير أمن مطروح والسكرتير العام يتابعان توزيع مياه الشرب على المواطنين

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مدير أمن مطروح والسكرتير العام يتابعان توزيع مياه الشرب على المواطنين مدير أمن مطروح والسكرتير العام يتابعان توزيع مياه الشرب على المواطنين


> تابع مدير أمن مطروح اللواء العناني حمودة وسكرتير عام المحافظة اللواء يعقوب إمام ، اليوم الاثنين ، توزيع مياه الشرب على المواطنين بسيارات المياه بمنفذ توزيع المياه بالكيلو 8 شرق مدينة مرسى مطروح ، وبمنفذ مياه الريفية للتأكيد من وصول المياه لمستحقيها في أسرع وقت ومنع التلاعب من بعض السائقين في عملية التوزيع بحيث تكون بحسب الأولوية .

و أكد اللواء أحمد حلمي الهياتمى محافظ مطروح ، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة أزمة نقص مياه الشرب التى تشهدها المحافظة ، بالتنسيق مع القوات المسلحة لخروج حملات يومية على خط المياه الرئيسي بالطريق الساحلي الشمالي ، مضيفًا بأن الحملات بدأت صباح اليوم الاثنين ، يشترك فيها قوات من الجيش والشرطة بالتعاون مع شركة مياه الشرب ومجالس المدن لإزالة كافة التعديات ، مشيرا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المعتدين على خط المياه .

يذكر أن مدينة مرسى مطروح ، تشهد موجه من الاعتصام وقطع للطرق الدولية والداخلية وتعطيل حركة القطارات على خط مطروح ، الإسكندرية ، القاهرة ، بسبب أزمة مياه الشرب التي تعاني منها المدينة منذ شهرين .

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