بالصور.. بدء صرف عقار “السوفالدي” للمرضى بالفيوم

صرح الدكتور مدحت شكري وكيل وزرة الصحة بالفيوم أن اليوم الأربعاء هو الأول لافتتاح مركز صرف عقار السوفالدي بمستشفى الفيوم العام وذلك لتخفيف المعاناة عن المرضى بالسفر إلى القاهرة لصرف العلاج ، لافتا إلى أنه قد تم الصرف للمرضى على نفقة الدولة .