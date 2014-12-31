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بالصور.. بدء صرف عقار “السوفالدي” للمرضى بالفيوم

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بالصور.. بدء صرف عقار “السوفالدي” للمرضى بالفيوم بالصور.. بدء صرف عقار “السوفالدي” للمرضى بالفيوم

السوفالدي

صرح الدكتور مدحت شكري وكيل وزرة الصحة بالفيوم أن اليوم الأربعاء  هو الأول لافتتاح مركز صرف عقار السوفالدي بمستشفى الفيوم العام وذلك لتخفيف المعاناة عن المرضى بالسفر إلى القاهرة لصرف العلاج  ، لافتا إلى أنه قد تم الصرف للمرضى على نفقة الدولة  .

وأضاف أن ذلك يأتى لتخفيف الأعباء على المرضى من أبناء المحافظة وتنفيذا لتوجيهات الدكتور عادل العدوى وزير الصحة والدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم .

يشرف على عملية صرف العقار  فريق عمل بقيادة مديرالمستشفى الدكتور  عزوز منصور وإشراف الدكتور أحمد وكيل مديرية الصحة .

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