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1000 جنية مخالفة علي زيادة الأجرة بمدينة بورفؤاد

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1000 جنية مخالفة علي زيادة الأجرة بمدينة بورفؤاد 1000 جنية مخالفة علي زيادة الأجرة بمدينة بورفؤاد

حذر اللواء سيد جاد الحق قائدي السيارات الاجرة بمدينة بورفراد من رفع تعريفة الركوب داخل مدينة بورفاد الي ثلاثة جنيها مشيرا الي انه سيتم توقيع غرامة فورية قدرها الف جنيه لكل من يرفع الاجرة ،و كانت شكاوي قد وصلت لمكتب مدير الامن من تضرر المواطنين من رفع الاجرة داخل بورفؤاد الي ثلاثة جنيها و علي تلفور تمر بتحذير اصحاب السيارت.
> و طالب اللواء سيد جاد الحق مدير الامن من العميد محمد حنفي مدير المرور باتخاذ الازم نحو تصحيح ذلك الوضع وعليه قامت حمله مكبره في عدد من الاماكن المختلفه وقامت بتحرير مخالفات للمخالفين وسوال المواطنين عن التعريفه والتنبيه علي السائقين بالالتزام بالتعريفه والا سوف يتم حجز السياره وعمل مخالفه تصل الي الف جنيه و ناشد مدير الامن المواطنين بابلاغ رجال المرور عن اي سيارة تخالف التعليمات.

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