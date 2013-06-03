"أدمن" صفحة "آسف يا ريس": الحوار الوطني "كارثة".. وما قاله أيمن نور "عبث"

كريم حسين: مرسي عايز يشيِّل الليلة للقوى الوطنية لأنه استنفذ جميع الخيارات المتاحة لديه

كتب : سهيلة حامد منذ 16 دقيقة

تساءل كريم حسين، "أدمن" صفحة "أنا آسف يا ريس"، كبرى الصفحات المؤيدة للرئيس المخلوع مبارك على موقع "فيس بوك"، عن السبب الذي دفع الرئيس محمد مرسي للاجتماع بالقوى الوطنية الآن، ولماذا وافقت القوى على الحضور رغم رفضها ذلك في قضايا مشابهة، كما تساءل أيضا إن كان مرسي شعر بأنه ليس لديه القدرة على مواجهة مشكلة "سد النهضة" وحده، فطلب مشاركة القوى الوطنية لمساعدته.

وقال حسين، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن "تعليقي على هذا الوضع أن مرسي فشل هو وحزبه في مواجهة المشكلة، لذلك اجتمع بالقوى الوطنية ليؤكد أنه اتخذ قرارا جماعيا، مع القوى التي أثبتت أن ولاءها للكرسي وليس للشعب"، مضيفا أن "مرسي عايز يشيِّل الليلة للقوى الوطنية، لأنه يلعب في الوقت الضائع ولم يجد حلا للمشكلة، بعد أن استنفذ جميع الخيارات المتاحة لديه".

ووصف "أدمن" الصفحة وصف الحوار الوطني بأنه "كارثة"، مؤكدا أن مصر ليست دولة صغيرة، وما أُخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة.

وعن ما اقترحه أيمن نور زعيم حزب غد الثورة، كحل للأزمة، من أن تنشر مصر شائعات عن سعيها لامتلاك طائرات متطورة كطريقة استخباراتية لبث الخوف في نفوس الإثيوبين، إضافة إلى اندهاشه من إذاعة الحوار الوطني على الهواء، أكد حسين أن كل ذلك "عبث، وهذه ليست مكانة مصر، بل هي مصر التي تريدها قطر". وتساءل: "أيمن نور لم يعلم بإذاعة الحوار على الهواء، فهل سيقوم بحل مشكلة سد النهضة؟".