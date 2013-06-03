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الزند: من يريد أن ينتقم من القضاة لا يستطيع أن ينال حتى من أحذيتهم

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الزند: من يريد أن ينتقم من القضاة لا يستطيع أن ينال حتى من أحذيتهم الزند: من يريد أن ينتقم من القضاة لا يستطيع أن ينال حتى من أحذيتهم
الزند: الدستور الحالي "مشخصن" وغاب عنه فن الدساتير.. لأن من كتبه ورعاه لا يعرف شيئا عن القانون

كتب : محمد عاشور منذ 11 دقيقة

قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، إن شعب يعرف تماما من يقف بجانبه ومن يبدد ثرواته، مضيفا أن مصر قويه بعدلها والشعب هو عماد الوطن.

وأضاف الزند، خلال مؤتمر عقده نادي القضاة بشأن استمرار مجلس الشورى في مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، أن سعادة القضاة في محرابهم المقدس، وتابع "ظنوا أن قضاة مصر هم المستضعفون في الأرض، ولكن الشعب سيعلمهم ويلقنهم الدروس"، مشيرا إلى أن القضاة لم يخطأوا في حق أحد، ولم يبادروا بالتدخل في شؤون غيرهم.

وتابع "القاضي لحمه مر، وضميره حر، ولايبتلع، ولم تستطع الغطرسة أن تنال منه"، مضيفا أن خصوم القضاة يريدون إنهاكهم لشق وحدتهم، مؤكدا أن القضاة يزدادون التحاما وقوة وإصرارا وعزيمة كل صباح.

وأشار الزند إلى أن المحكمة الدستورية العليا أكدت أن الطريق الذي يسير فيه النظام، هو طريق وعر، مشيرا إلى أن هناك غير العقلاء الذين تطاولوا على المحكمة الجليلة، مضيفا أنه من يطلع على مشروع قانون السلطة القضائية يدرك أنه قانون انتقامي من القضاة.

وأضاف أن الدستور الحالي "مشخصن" وغاب عنه "فن الدساتير"؛ لأن من كتبه ورعاه "لا يعرف شيئا عن القانون"، مستنكرا بعض التصريحات التي تقول بأن نادي القضاة لا يمثل القضاة، متسائلا "من يمثل القضاة غير ناديهم الذين اختاروه، دون تزوير".

وتابع "كانوا يعترفون بالنادي في العهد السابق، نحمد الله أننا لسنا على هواهم، هذه منة من الله، بئس ما اعتقدتموه فلن نستسلم ولن نفرط في حق مصر، والله لن ينالا من أحذيتنا".

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