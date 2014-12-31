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محلب: حركة المحافظين الشهر المقبل

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أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن الأداء الروتيني التقليدي لبعض الوزراء لا يتناسب مع المرحلة الراهنة وما تواجهه من تحديات وصفها بـ«غير تقليدية».

وأشار «محلب»، في حديثه لبرنامج «طلعة شمس النهاردة» مع الإذاعية دينا صلاح، الأربعاء، إلى أن هناك حركة للمحافظين خلال الشهر المقبل ستتم بناءً على تقييم جاد لأدائهم خلال الفترة الماضية.

وأضاف: «أصدرت قرار باختيار 3 من الشباب لمساعدة الوزراء ومتابعة تنفيذ قراراتهم».

من جهة أخرى، قال محلب، في حديثه لـ«راديو مصر»، إنه سيقوم بزيارة حلايب وشلاتين في الأسبوع الثاني من يناير، مشيراً الى أن حجم الإستثمارات بها وصلت الى مليار دولار.

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