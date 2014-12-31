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إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة لإنشاء “المدينة المليونية” ببورسعيد

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إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة لإنشاء “المدينة المليونية” ببورسعيد إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة لإنشاء “المدينة المليونية” ببورسعيد

قامت مديرية أمن بورسعيد، بالإشتراك مع جهاز تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة بتنفيذ المرحلة الأولى من القرار الوزارى رقم 246 لسنة 2012 .

وكان القرار خاص بإزالة تعديات على مساحة 8400 فدان  مملوكة للدولة والمخصصة لإنشاء “المدينة المليونية” بمنطقة شرق التفريعة نطاق محافظة بورسعيد .

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة شرق التفريعة و قوات مديرية أمن بورسعيد من إزالة التعديات على مساحة 1142 فدان كمرحلة أولى .

ووجه اللواء اللواء اسماعيل عز الدين مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد بسرعة استكمال تنفيذ باقى المساحة وتسليمها لجهاز تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة للبدء فى تنفيذ ذلك المشروع القومى الهام .

 

 

 

 

 

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