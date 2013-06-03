زعزوع: تعميم عمل شركات السياحة المصرية مع السوق الإيراني فور التأكد من "الغرض السياحي"

الوزير: السائح الإيراني ينفق 3 أضعاف نظيره الأوروبي.. وزيارة 200 ألف إيراني ستدر على الدولة 252 مليون دولار سنويا

كتب : عبده أبوغنيمة منذ 5 دقائق

أكد وزير السياحة هشام زعزوع، احتكار 3 شركات سياحة حكومية التعامل مع السوق الإيرانى لاعتبارات أمنية فى بداية التجربة، وبعد التأكد من أن الأفواج الإيرانية تأتى من أجل السياحة فقط سيسمح لكافة الشركات الراغبة فى التعامل مع السوق الإيرانى بالعمل، مطالبا بعدم إقحام السياسة فى ملف السياحة الإيرانية، ووصفه بأنه "ملف مهنى بحت".

وأضاف زعزوع أن السائح الإيرانى ينفق 3 أضعاف السائح الأوروبى، وأن زيارة 200 ألف سائح إيرانى ستدر على الدولة 252 مليون دولار سنويا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده زعزوع على هامش توقيع بروتوكول مبادرة "الطاقة الخضراء" بين السياحة والبنك الأهلى لتحويل الفنادق إلى الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأشار زعزوع إلى أن هناك 49 فندقا في شرم الشيخ وفقت أوضاعها البيئية لتدخل مرحلة السياحة الخضراء، إضافة إلى أن هناك العديد من الفنادق التي طلبت الدخول في تلك المنظومة، وأضاف أن استخدامات الطاقة الشمسية في الفنادق في مختلف المناطق السياحية توفر للفندق 30% من تكلفة استهلاك الطاقة، مشيرا إلى أن هناك بحثا حول توفير الطاقة المستخدمة في الفنادق النيلية والتي تستخدم الطاقة بصورة كبيرة.

وأشار إلى أن استخدامات الطاقة الشمسية تعمل على تقليل العوادم التي تخرج من المراكب من أثر المولدات واستخدام السولار، مؤكدا أن استخدامات الطاقة النظيفة تساعد أيضا على علاج مشكلة البيئة في السياحة النيلية إضافة إلى تقليل تكلفة الكهرباء كما أنها تساعد على الترويج الدولي للسياحة النظيفة في مصر.

وأوضح أن جمعية المستثمرين في "مرسى علم" تسعى لاستخدام الطاقة الشمسية، وقامت بخطوات واسعة في هذا المجال، مشيرا إلى وجود العديد من المحطات الصغيرة التي يمكن أن تنشأ لتوفير استهلاك الكهرباء في اليوم الواحد وبحث تعميم تلك المحطات بالاتفاق مع وزارة الكهرباء.