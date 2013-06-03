أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

انخفاض واردات الجزائر من القمح فى الفترة من يناير إلى أبريل

Google+ Print
انخفاض واردات الجزائر من القمح فى الفترة من يناير إلى أبريل انخفاض واردات الجزائر من القمح فى الفترة من يناير إلى أبريل

أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين، أن إجمالى واردات الجزائر من القمح فى الأشهر الأربعة الأولى من العام تراجع من 7.32 % إلى 1.873 مليون طن، لكن قيمته ارتفعت 11.5 % وذلك مقارنة بالفترة نفسها من 2012.

وانخفضت مشتريات القمح اللين 4.7 % إلى 1.526 مليون طن فى الفترة من يناير كانون الثانى إلى أبريل هذا العام من 1.598 مليون طن فى الفترة المماثلة من العام الماضى بحسب بيانات الجمارك.

وأظهرت البيانات أن الواردات من القمح الصلد تراجعت 22.4 % إلى 345763 طنا من 423244 طنا، وزاد إجمالى قيمة الواردات من القمح الصلد واللين هذا العام إلى 700.03 مليون دولار من 627.79 مليون دولار فى 2012.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365