انخفاض واردات الجزائر من القمح فى الفترة من يناير إلى أبريل

أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين، أن إجمالى واردات الجزائر من القمح فى الأشهر الأربعة الأولى من العام تراجع من 7.32 % إلى 1.873 مليون طن، لكن قيمته ارتفعت 11.5 % وذلك مقارنة بالفترة نفسها من 2012.

وانخفضت مشتريات القمح اللين 4.7 % إلى 1.526 مليون طن فى الفترة من يناير كانون الثانى إلى أبريل هذا العام من 1.598 مليون طن فى الفترة المماثلة من العام الماضى بحسب بيانات الجمارك.

وأظهرت البيانات أن الواردات من القمح الصلد تراجعت 22.4 % إلى 345763 طنا من 423244 طنا، وزاد إجمالى قيمة الواردات من القمح الصلد واللين هذا العام إلى 700.03 مليون دولار من 627.79 مليون دولار فى 2012.