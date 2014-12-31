رونالدينيو مستمر مع كيريتارو المكسيكي

مكسيكو سيتي، (إفي): قال المدير الرياضي لنادي كيريتارو المكسيكي لكرة القدم خواكين بلتران، إن صانع الألعاب البرازيلي المخضرم رونالدينيو باق مع الفريق، وسيعود إليه في الأيام الأولى من يناير المقبل.

وأوضح بلتران في مؤتمر صحفي الثلاثاء أن اللاعب المتوج بلقب كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان لديه إذن لحل مسألة شخصية وسينضم لفريق المدرب إجناسيو أمبريز في الأيام الأولى من العام الجديد، لكنه لن يلحق بالمباراة الأولى للفريق في الموسم الجديد من الدوري المحلي، عندما يحل فريق (الديوك) ضيفا على بوماس أونام في 11 يناير.

وقال بلتران: "منذ مدة قصيرة كان هنا في كيريتارو للحديث مع أمبريز ومع زملائه، والجميع يدعمونه".

وأبدى بلتران الأسبوع الماضي ضيقه لأن رونالدينيو غاب لمدة 20 يوما عن التدريبات، لكن بعد زيارة سريعة للاعب إلى كيريتارو، أظهر المدير الرياضي للنادي أمس نبرة أكثر هدوءا في الحديث عنه.

وقال إن غيابه "نتيجة إذن خاص حصل عليه لتسوية بعض الأمور الشخصية".

وكان رونالدينيو قد انضم إلى النادي المكسيكي في سبتمبر/أيلول الماضي وسط حملة دعائية كبيرة، وخلال تسع مباريات مع الفريق في مرحلة ذهاب الدوري المحلي الماضية (أبرتورا 2014) سجل ثلاثة أهداف فقط، رغم أنه أظهر في بعض الأحيان موهبته التي حملته ليكون يوما أفضل لاعبي العالم.

وخلال الساعات الأخيرة أشاعت بعض وسائل الإعلام أن اللاعب بات قريبا من الانتقال إلى الدوري الأمريكي، لكن بلتران نفى انتقاله إلى وجهة أخرى، مبديا ثقته بمشاركته في مباراة 16 يناير، عندما يستقبل كيريتارو ضيفه تشيفاس دي جوادالاخارا.

وقال المسؤول الرياضي: "عقده يتضمن المشاركة في ثلاث مراحل أخرى من الدوري ونيتنا هي أن يبقى. نأمل أن يحل مشكلته الشخصية ويلحق بالفريق".

وفاز كيريتارو بست مباريات وتعادل في ثلاث وخسر ثمان، ليحتل المركز الثاني عشر ويفشل في اللحاق بدور الثمانية الفاصل لتحديد بطل مرحلة الذهاب، التي توج بها مؤخرا كلوب أمريكا.