بالصور .. مدير أمن القاهرة يفاجيء الخدمات الأمنية وتأمين الكنائس فجرًا

قام اللواء علي الدمرداش مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، فجر اليوم، بمفاجأة الخدمات الأمنية، والمرور على الخدمات المعينة لتأمين عدد من الكنائس بمناطق أرض الجولف بمصر الجديدة ، وشارع كلوت بك بالأزبكية ، وشارع رمسيس بالظاهر، شارع مهمشة بالشرابية ، دير الملاك بحدائق القبة ، طومان باي بالزيتون بالإضافة لجميع الكنائس بعين شمس ، الزاوية الحمراء ، المرج.

وتأكد مدير أمن العاصمة من تطبيق الخطط الأمنية لدور العبادة المسيحية بالتزامن مع الاحتفالات التي كانت تقام في عدد منها حتى ساعة متأخرة من الليل وكذا التأكيد على الحفاظ على منطقة خالية في محيط كل كنيسة كحرم آمن لها يمنع تواجد أو مرور أي سيارات أو دراجات بخارية بها، مع قيام خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لها كإجراء احترازي دوري لتحقيق أعلى درجات التأمين.

وتفقد اللواء الدمرداش عدة كمائن أمنية منها كمين المرج والأقوال الأمنية المعينة بالطريق الدائري وطريق الأوتوستراد وشدد على مداومة مرور كافة الأقوال الأمنية كل في نطاق اختصاصه مع قيام كافة المستويات القيادية والإشرافية بالمتابعة الدقيقة لتنفيذ الخطط الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار خلال الفترة القادمة.