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تواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش السورى والمعارضة المسلحة فى ريف دمشق

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تواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش السورى والمعارضة المسلحة فى ريف دمشق تواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش السورى والمعارضة المسلحة فى ريف دمشق

تواصلت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السورى والمعارضة المسلحة اليوم الاثنين، فى عدد من مدن وبلدات ريف دمشق، خاصة حجيرة وحلبون وجوبر.

وذكر سكان محليون فى دمشق أن الاشتباكات كانت على أشدها غرب بلدة الشيفونية فى منطقة دوما حيث سقط العديد من القتلى والمصابين.. مؤكدين أن من بين القتلى جنسيات غير سورية.

وأشار السكان إلى أن مواجهات ضارية جرت أيضا غرب بلدة حلبون، وفى بلدة حجيرة حيث سمعت أصوات الطلقات النارية، بشكل متواصل كما شوهدت ألسنة الدخان تتصاعد.

كما دارت فى المزارع المحيطة ببلدات المنصورة والبحارية والقرية الشامية بالغوطة الشرقية مواجهات عنيفة سقط خلالها العديد من القتلى والمصابين.

وأكد السكان أن اشتباكات عنيفة أخرى جرت فى محيط مبنى كتيبة الموسيقى وشرق دوار المناشر فى مدينة جوبر.

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