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"الرياضة" أثناء فترات الامتحانات تساهم في تحسين حالة الطالب النفسية والعصبية

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"الرياضة" أثناء فترات الامتحانات تساهم في تحسين حالة الطالب النفسية والعصبية "الرياضة" أثناء فترات الامتحانات تساهم في تحسين حالة الطالب النفسية والعصبية

كتب : سارة سعيد الإثنين 03-06-2013 18:43

ممارسة الرياضة بصفة عامة أمر ضروري ومطلوب للصحة واللياقة البدنية، ولكن ممارسة الطلاب والتلاميذ للرياضة أثناء الامتحانات مفيد لتقوية صحة الطالب النفسية خلال فترة الامتحانات والضغوطات التي يتعرض لها.

ويشير خبراء علم النفس إلى أن ممارسة الطلاب للرياضة لا يتطلب الكثير من الوقت والجهد، فساعتين يوميا من المشي السريع أو ركوب الدرجات أو الجري أو الرقص يحسن من النشاط البدني، فممارسة الرياضة في هذه الأثناء تعمل على التخفيف من الضغط النفسي والعصبي الواقع على الطالب، كما تنشط الحالة الذهنية للمخ وقدرته على استيعاب المعلومات، وتجعل البدن في حالة النشاط المطلوبة في هذه الفترة.

ويحدد الخبراء عددا من أنواع الرياضة التي يمكن للطالب أن يمارسها أثناء فترات الامتحانات، دون إهدار الوقت، فالطالب يمكنه المشي لمدة نصف ساعة صباحا قبل الاستذكار، وأخد استراحة قصيرة أثناء المذاكرة وركوب الدراجة لمدة 15 دقيقة، أو أن ينظم الطالب وقته بحيث يشمل ممارسة الرياضة المفضلة لمدة لا تقل عن ساعة ونصف.

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