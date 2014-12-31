مدرب الأهلي: مؤمن زكريا يجمع بين وليد سليمان وتريزيجيه

ما الفائدة التي تعود على الأهلي بالتعاقد مع مؤمن زكريا، الكثير والكثير في الواقع، بحسب ما يؤكده علي ماهر المدرب في الجهاز الفني للأهلي، في تصريحاته لـFilGoal.com.

الأهلي يبرم 3 صفقات في فترة الانتقالات الشتوية، كان أولها مؤمن زكريا، اللاعب الذي كان على عهدة إنبي، وارتدى قميص الزمالك لسنة قبل العودة إلى بيته الأصلي، القلعة الحمراء.

وقال علي ماهر لـFilGoal.com عن الصفقة: "مؤمن زكريا إضافة قوية جدا للاهلي.. لأنه من نوعية اللاعبين الذين يصنعون الفارق بمفردهم ويملكون الحلول دوما".

وتابع "هو لاعب لديه أكثر من ميزة.. سريع، مهاري، هداف، يتصرف بشكل جيد جدا في أرض الملعب، مع وبدون الكرة".

الحاوي رقم 2

وأردف "هو أشبه بوليد سليمان على الصعيد الفني، وهو أمر جيد جدا للأهلي".

وأكمل "الجهاز الفني يستطيع الاعتماد عليه ناحية اليمين أو اليسار.. تماما مثلما يحدث مع تريزيجيه".

مؤمن زكريا لعب مع إنبي، مع المصري البورسعيدي، وهو أصلا من ناشئي الأهلي، وتألق مؤخرا مع الزمالك وبفضل مستواه بالقميص الأبيض دخل منتخب مصر.

وكان مؤمن زكريا هدافا للزمالك قبل ترك النادي الأبيَض، وذلك بعدما سجل هذا الموسم 6 أهداف للفرسان.

خبرة الزمالك

وعقب علي ماهر "اللاعب يصل لنا في وقت مثالي بالنسبة لاكتسابه للخبرات".

وأفاد "هو لاعب موهوب طوال عمره، لكن ما يميزه الآن هو الخبرة، التي اكتسبها مع الزمالك.. فيما يخص اللعب مع فريق كبير، تحت الضغط، وفي مباريات متتالية".

وأتم "مؤمن الآن أكثر نضجا وخبرة، وهذا واضح من مستواه.. فنحن تعاقدنا مع لاعب، من أفضل لاعبي الدوري المصري في السنوات الأخيرة".