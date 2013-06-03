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انتهت - مصر 2-2 رومانيا

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انتهت - مصر 2-2 رومانيا انتهت - مصر 2-2 رومانيا

أدرك الروماني التعادل في الدقيقة 72 من عرضية من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، لتصبح النتيجة 2-2.

أحرز المنتخب الروماني الهدف الأول له في الدقيقة 50 ليقلص الفارق وتصبح النتيجة 2-1.

أضاف محمود حسن تريزيجيه الهدف الثاني لمنتخب في الدقيقة 38 من عمر المباراة.

تقدم أحمد حسن كوكا مهاجم مصر بالهدف الأول للفراعنة في مرمى رومانيا في الدقيقة 35.

يقدم FilGoalcom تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر للشباب ورومانيا الودية يوم الاثنين.

تشكيل الفراعنة

حراسة المرمى: مسعد عوض

الدفاع: محمود وحيد، ياسر إبراهيم، إبراهيم الحداد، محمود حمد، أسامه إبراهيم

الوسط: صالح جمعة، أحمد سمير، حسام غالي، محمود تريزيجيه

الهجوم: أحمد كوكا

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فيديو اليوم السابع

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