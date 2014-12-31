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” الأنصاري يشهد مؤتمر ” يوم الوفاء لنموذج إسعاف دمياط

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” الأنصاري يشهد مؤتمر ” يوم الوفاء لنموذج إسعاف دمياط ” الأنصاري يشهد مؤتمر ” يوم الوفاء لنموذج إسعاف دمياط

محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط

شهد اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط المؤتمر الموسع الذي نظمته هيئة الاسعاف بدمياط تحت عنوان “يوم الوفاء لنموذج إسعاف دمياط “بحضور الدكتور أحمد الانصاري رئيس هيئة الاسعاف المصرية والدكتور مصطفي غنيمه رئيس قطاع العمليات والتشغيل بهيئة الاسعاف المصرية والدكتور سامي النجار مدير عام اسعاف اقليم شرق الدلتا والدكتور السيد المصري مدير عام نموذج اسعاف دمياط وحشد كبير من رجال الاسعاف والعاملين بهذا القطاع .

وأعلن المحافظ في كلمته ان هذا الاحتفال وفاءً للعاملين بهيئة الاسعاف بدمياط لدورهم الهام في المنظومة الطبية والاستجابة السريعة في حالات الحوادث والاصابات وما يمكن ان يتعرضوا له من مخاطر خلال تأدية عملهم .وأضاف الي ضرورة الربط بين سيارة الاسعاف وادارة الطوارئ بمديرية الصحة للإرتقاء بمستوي الاداء.

وقدم الدكتور أحمد الانصاري رئيس هيئة الاسعاف المصرية الشكر للعاملين بنموذج اسعاف دمياط علي تطوير مستوي الخدمة لتتماشي مع سياسة الهيئة في تقليل من الاستجابة والوصول الي حالات الاستغاثة بأسرع وقت وبالجودة المطلوبة مؤكداً علي بذل المزيد من الجهد والعمل بجدية حفاظا علي حياة المصابين.

وأشار الدكتور السيد المصري الي دعم المحافظ لمنظومة الاسعاف والتي تم ميكنتها وتطويرها لتحسين الخدمات الاسعافية علي حدود المحافظة والمناطق النائية وكذلك تطوير ادارة التحكم في اسطول الاسعاف وميكنة الاعمال الادارية وقد قام المحافظ ورئيس الهيئة بتكريم عدد من المسعفين المثاليين والمسعفين المصابين وعدد من القيادت والعاملين بمنظومة الاسعاف .

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