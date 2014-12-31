انتهاء مهمة آخر كتيبة فرنسية في أفغانستان بعد تواجد 13 عاما

تنتهي اليوم الأربعاء مهمة القوات الفرنسية في افغانستان بمغادرة أخر كتيبة فرنسية مؤلفة من ١٥٠جندي مطار كابول الدولي.

و في حفل أقيم في العاصمة الأفغانية، انتهت مهمة “بامير” للقوات الفرنسية في أفغانستان التي بدأت في ٢٠٠١، و التي شملت تدريب مراقبين جويين وكوماندوس، لضمان الأمن، بالاضافة الى تدريب لرجال إطفاء ولبعض الوحدات الأفغانية

و كانت فرنسا قد سحبت قواتها “المقاتلة” في عام ٢٠١٢ و التي بلغ عددها ٤٠٠٠ جندي كما انها شاركت في اعداد الجيش الأفغاني حيث اكد المتحدث باسم الجيش الفرنسي العقيد جيل جاورن ان بلاده ساهمت في تدريب ٢١٠٠٠ ضابط و ضابط صف و متخصص في الجيش الأفغاني،” الذي اصبح يضم اليوم ٣٥٠ الف رجل في مقابل ١٢ الف في ٢٠٠٢”.

يذكر أن ٧٠ ألف جندي فرنسي قد خدموا في افغانستان منذ عام ٢٠٠١ قتل منهم ٨٩ و أصيب ٧٠٠ فرد.

كما تنتهي المهمة القتالية لقوات حلف الناتو في افغانستان اليوم على ان يتم الإبقاء على ١٢٥٠٠ جندي للقيام بمهمة تدريب و دعم للقوات الأفغانية.

ولن تشارك فرنسا في هذه المهمة الجديدة لحلف الأطلسي الهادفة إلى دعم القوات الأفغانية، التي لا تزال تواجه تمرد حركة طالبان.