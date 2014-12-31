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إنبي يكشف كيف تحول مسار صفقة مؤمن زكريا من الزمالك للأهلي

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إنبي يكشف كيف تحول مسار صفقة مؤمن زكريا من الزمالك للأهلي إنبي يكشف كيف تحول مسار صفقة مؤمن زكريا من الزمالك للأهلي

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي عن تفاصيل تحول مسار صفقة انتقال مؤمن زكريا لاعب الفريق لصفوف الأهلي بعد أن كان قريبا من الزمالك.

وأعلن الأهلي رسميا عن ضم مؤمن زكريا لمدة 4 سنوات ونصف قبل أن يؤكد مرتضى منصور أن اللاعب وقع للزمالك.

وأكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي أن مؤمن زكريا قد وقع بالفعل على عقود انضمامه للأهلي وأنه أصبح رسميا لاعب في القلعة الحمراء.

وقال عبد الناصر محمد "كان لدى الزمالك الأولوية في شراء مؤمن زكريا وبدأنا المفاوضات يوم 17 ديسمبر وأرسلنا لهم في اليوم التالي طلباتنا لكن لم يصلنا رد منهم".

وأضاف "أرسلنا لهم يوم 23 ديسمبر مرة أخرى نطلب منهم تحديد موقفهم لأن اللاعب وصلته عروضا أخرى أبرزها كان من وادي دجلة لكن مسؤولي الزمالك لم يردوا مجددا".

وتابع "اجتمعنا بمؤمن زكريا لمعرفة رغبته من بين العروض المقدمة له واختار الأهلي، ثم وقع على الاستغناء وعقود انتقاله للقلعة الحمراء وورقة الرغبة بالإضافة للتنازل عن مستحقاته".

وأردف "عن عرض الزمالك الذي سيقدموه بـ5 ملايين و100 ألف، مؤمن زكريا أصبح ملك للأهلي ولكن بافتراض أن اللاعب مازال في إنبي فنحن نريد من الزمالك 8 مليون و750 ألف جنيه.. 5 ملايين لمؤمن زكريا و3 ملايين و750 ألف باقي مستحقات صفقة إسلام عوض".

وأتم "تركنا اللاعب هناك لمدة موسم ونصف يلعب دون مقابل لكن الأمر انتهى".

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فيديو اليوم السابع