محمود عصمت: تجديد المراقبة الجوية بمطارات الغردقة وشرم وبرج العرب والاقصر وأسوان

أكد المهندس محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ان الشركة قامت برعاية وزارة الطيران المدني وبالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي بتوقيع اتفاقية فرض تنموي مع بنك الاستثمار الاوروبي بقيمة 50 مليون يورو لتمويل مشروعات احلال و تجديد أنظمة المراقبة الجوية بالمطارات المصرية “الغردقة، وشرم الشيخ، وبرج العرب، والأقصر، وأسوان” بفترة سماح 4 سنوات و سداد علي 8 سنوات، وستبدأ الشركة التنفيذ لزيادة معدلات الأمان و السلامة ورفع القدرة الاستيعابية بالمطارات المذكورة.

وقال عصمت أنه برعاية وزارة الطيران المدني، وبالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، تم توقيع اتفاقية قرض حسن من الحكومة الفرنسية، منذ يومين، بقيمة 7.1 مليون يورو بفترة سماح 6 سنوات و بفائدة 0.17% سنوياً، لتمويل مشروع احلال و تجديد أنظمة المراقبة الجوية بمطار طابا، و سوف يتم البدء في مشروع طابا خلال عام 2015.

وأضاف عصمت أن الشركة خلال عام 2014 قامت بتنفيذ مشروع احلال و تجديد أنظمة المراقبة الجوية بمركز القاهرة للملاحة الجوية، لزيادة القدرة الاستيعابية للمجال الجوي المصري في حركة الطائرات العابرة، و احلال و تجديد أنظمة الهبوط الآلي بمطار القاهرة الدولي، لزيادة معدلات الامان و القدرة علي نزول الطائرات في مختلف الأجواء، رفع كفاءة برج المراقبة الجوية بمطار الغردقة، ليواكب الزيادة في الحركة بعد افتتاح مطار الغردقة الجديد.

وأكد عصمت أن الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية خلال عام 2015، ستقوم بإنشاء شبكة محطات للأقمار الصناعية لخدمة الملاحة الجوية، تتكون من محطة رئيسة، و19 محطة فرعية بالمطارات المصرية، لتوفير قنوات جديدة للاتصالات و نقل بيانات الحركة الجوية بين المطارات داخل المجال الجوي المصري.