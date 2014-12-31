أخبار عاجلة

أنشيلوتي بعد الخسارة أمام هوفنهايم: هذه هي كرة القدم -
موناكو «ملك» الانتصارات.. ونحس اليونايتد يتجسد بين أقدام «السلطان» -
10 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها البيتزا و"دبابيس" الشعر -
نجيب ساويرس في جنازة الناقد السينمائي سمير فريد -
محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج -
الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر -
الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

محمود عصمت: تجديد المراقبة الجوية بمطارات الغردقة وشرم وبرج العرب والاقصر وأسوان

Google+ Print
محمود عصمت: تجديد المراقبة الجوية بمطارات الغردقة وشرم وبرج العرب والاقصر وأسوان محمود عصمت: تجديد المراقبة الجوية بمطارات الغردقة وشرم وبرج العرب والاقصر وأسوان

جانب من المؤتمر

أكد المهندس محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ان الشركة قامت برعاية وزارة الطيران المدني وبالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي بتوقيع اتفاقية فرض تنموي مع بنك الاستثمار الاوروبي بقيمة 50 مليون يورو لتمويل مشروعات احلال و تجديد أنظمة المراقبة الجوية بالمطارات المصرية “الغردقة، وشرم الشيخ، وبرج العرب، والأقصر، وأسوان” بفترة سماح 4 سنوات و سداد علي 8 سنوات، وستبدأ الشركة التنفيذ لزيادة معدلات الأمان و السلامة ورفع القدرة الاستيعابية بالمطارات المذكورة.

وقال عصمت أنه برعاية وزارة الطيران المدني، وبالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، تم توقيع اتفاقية قرض حسن من الفرنسية، منذ يومين، بقيمة 7.1 مليون يورو بفترة سماح 6 سنوات و بفائدة 0.17% سنوياً، لتمويل مشروع احلال و تجديد أنظمة المراقبة الجوية بمطار طابا، و سوف يتم البدء في مشروع طابا خلال عام 2015.

وأضاف عصمت أن الشركة خلال عام 2014 قامت بتنفيذ مشروع احلال و تجديد أنظمة المراقبة الجوية بمركز القاهرة للملاحة الجوية، لزيادة القدرة الاستيعابية للمجال الجوي المصري في حركة الطائرات العابرة، و احلال و تجديد أنظمة الهبوط الآلي بمطار القاهرة الدولي، لزيادة معدلات الامان و القدرة علي نزول الطائرات في مختلف الأجواء، رفع كفاءة برج المراقبة الجوية بمطار الغردقة، ليواكب الزيادة في الحركة بعد افتتاح مطار الغردقة الجديد.

وأكد عصمت أن الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية خلال عام 2015، ستقوم بإنشاء محطات للأقمار الصناعية لخدمة الملاحة الجوية، تتكون من محطة رئيسة، و19 محطة فرعية بالمطارات المصرية، لتوفير قنوات جديدة للاتصالات و نقل بيانات الحركة الجوية بين المطارات داخل المجال الجوي المصري.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا