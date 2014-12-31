أجمل تسريحات الضفيرة لهذا العام

تعتبر تسريحة الضفيرة موضة الرموز الجمالية، التي لا تنتهي، والتي تتجدّد من عام إلى آخر. من خلال المجموعة التي رأيناها على السجّادة الحمراء في هذا العام، أصبح من المؤكدّ أنّ هذه الصيحة ستبقى عصريّة، ولن تبطل على الأقلّ خلال السنوات القليلة المقبلة. في هذا المقال، سنعرض لك أجمل الضفائر بأساليبها المختلفة، بدءاً بالجانبية البسيطة، وصولاً إلى الضفائر المعقّدة على مستوى تاج الرأس.

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Blake Lively والضفيرة بشكل ذيل حصان

ننصحك بتجربة هذه التسريحة لثلاثة أسباب: أوّلاً لأنها أسهل طريقة لرفع ذيل حصان بشكل منتظم؛ ثانياً لأنّ من الممكن تنفيذها في المناسبات المختلفة؛ ثالثاً لأنّها تعتبر من أسهل التسريحات تنفيذاً في المنزل.

Cara Delevingneوالضفيرة الجانبية للشعر المنسدل

إنها التسريحة الأنسب للسهرات المفاجئة، إذ يمكنك ترك شعرك منسدلاً، وتطبيق ضفيرة جانبيّة معاكسة للغرة، ما يُعيد الجاذبية إلى تسريحتك، ويمنحك إطلالة مميّزة ومناسبة للسهرات.

Kate Bosworth ورفعة الضفيرة

تعتبر هذه التسريحة معقّدة، على الرغم من أنّها أجمل الرفعات. للحصول عليها، ننصحك باتّباع الخطوات الآتية: أوّلاً، عليك تقسيم شعرك إلى جزئين، وإطلاق اثنتين من الضفائر الفرنسية على كلا الجانبين. ثم شبكهما معاً عند الجزء الخلفي. وفي النهاية، اخفي الخصلات المبعثرة تحت الضفائر.

Emma Stone والضفيرة الفوضوية

الضفيرة الفوضوية تساعدك في الحصول على إطلالة عصرية، وهي تناسب الشعر المجعّد، إذ يُمكن جمعه بشكل جانبيّ وتركه بحجمه.

Diane Kruger والضفائر المزدوجة

هذه التسريحة المميّزة تمنحك إطلالة جذابة. إليك طريقة تطبيقها: اشبكي الأقسام الأمامية من الشعر، وقومي بتجديل الجزء الأوسط، من الداخل إلى الخارج. اصنعي ضفيرة أماميّة، تكون فضفاضة. وأخيراً، ضعيها فوق الضفيرة الأولى.

Margot Robbie والضفيرة الجانبية المرفوعة

إذا كنت تبتعدين عن الرفعات التي تجعلك تبدين أكبر سناً، رغم أنك تجدين أنّ الرفعة مناسبة لشكل وجهك، ننصحك بجمع الغرّة الجانبية على شكل ضفيرة، ثمّ تجديل الشعر المنسدل ولفّه مع الضفيرة الأخرى.

Sienna Miller

أظهرت الممثلة ذات الشعر القصير أنّ الضفيرة ليست حكراً على الشعر الطويل، إذ إنّ تسريحة الضفيرة المزدوجة المربوطة بسلاسة عند مؤخّرة عنقها كانت أكثر من مميّزة وجميلة.

تابعي الصور لمزيد من الأفكار، واختاري الضفيرة الأنسب لك.

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