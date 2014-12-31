محافظ الجيزة: 150 مليون جنيه لتوصيل المرافق لمدينة الحرفيين

أعلن الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، موافقة وزارة المالية على البدء في ضخ 150 مليون جنيه لتوصيل المرافق لمشروع إنشاء مدينة الحرفيين والصناعات الصغيرة، على طريق مصر- الفيوم بعد طريق الواحات.

وقال عبدالرحمن، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الأربعاء، إن مشروع تطوير وتنسيق كورنيش الجيزة وجزيرة القرصاية، من أهم المشروعات القومية والكبرى التي تنفذها المحافظة في 2015، مشيرا إلى مشروع تطوير منطقة المتحف المصري الكبير، ونوَّه إلى أن المحافظة تمتلك 64 فدانا من المشروع، الذي يشمل عناصر كثيرة، منها الفنادق، وستعمل المحافظة على استغلال الأرض التي تمتلكها بشكل جيد واستثمارها.

ونوه عبدالرحمن إلى ربط محافظتي الجيزة والمنوفية، من خلال كوبري عند أشمون بجانب المنطقة الاستثمارية بأكتوبر، طريق الواحات البحرية والمنطقة الصناعية بعرب أبوساعد.