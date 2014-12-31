وزير التموين: ضوابط جديدة لاستلام القمح المحلي الموسم المقبل

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جاري حاليا وضع ضوابط جديدة لاستلام القمح المحلي من المزارعين والتجار خلال الموسم المقبل، الذي سيبدأ منتصف شهر أبريل المقبل، بسعر 420 جنيها للأردب، وذلك لضمان استلام أقماح جيدة، مشيرا إلى أنه سيتم غربلة وتطهير الأقماح لزيادة جودة الخبز المدعم للحفاظ على صحة المواطنين.

وأكد «حنفي»، خلال اجتماعه مع مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، الأربعاء، أن القيادة السياسية تتابع باهتمام تنفيذ المشروع القومي لتطوير 105 شونة ترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة لحفظ وتخزين وتصنيف الأقماح، الذي سيتم الانتهاء منه في شهر مارس المقبل، لاستقبال محصول القمح الجديد.

وأضاف: «لن تكون هناك حبة قمح في العراء، كما أن هذه الشون سوف تعمل على تنقية وتطهير وتخزين الأقماح وإدارة المخزون بشكل جيد والحد من المهدر منه وسوف تؤدي إلى تصنيف القمح المصري إلى درجات وإصدار شهادة منشأ له لزراعة الأجود»، مشيرا إلى أن هذه الشون الحديثة جاري تنفيذها في 79 موقع في 20 محافظة، كما أنه سيتم عمل دورات تدريبية للقائمين على إدارة هذه الشون الحديثة.

وتابع: أنه «جاري حاليا إنشاء 25 صومعة بمنحة من الإمارات بقيمة 300 مليون دولار، وسعة الصومعة 60 ألف طن، تتيح سعة تخزينية جديدة حوالي 750 ألف طن، وسوف يتم الانتهاء منها خلال 16 شهرا، بالإضافة إلى قيام إيطاليا بإقامة 10 شون حديثة متطورة من خلال منحة مبادلة الديون، كما أن الشركة المصرية القابضة للصوامع قامت بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومي لتخزين الأقماح، وهي إنشاء 25 صومعة، سعة كل صومعة ٣٠ ألف طن قمح باستثمارات حوالي مليار و٢٠٠ مليون جنيه، مما يخلق سعات تخزينية جديدة».

كما تم خلال الاجتماع بحث دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء المرحلة الثانية من المشروع القومي للصوامع، وهي 25 صومعة وطرق السداد وإعادة النظر في رسوم النقل والتخزين للأقماح، إلى جانب حصر أراضي الشركة القابضة للصوامع لدراسة الفرص المحتملة للاستثمار فيها من خلال إقامة مناطق لوجيستية مرتبطة بالأنشطة الغذائية والتغليف والتعبئة لزيادة العوائد المالية وأرباحها.