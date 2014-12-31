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ضبط طالب بكلية التربية الرياضية يؤدي الامتحان بدلًا من آخر بـ”تجارة بورسعيد”

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ضبط طالب بكلية التربية الرياضية يؤدي الامتحان بدلًا من آخر بـ”تجارة بورسعيد” ضبط طالب بكلية التربية الرياضية يؤدي الامتحان بدلًا من آخر بـ”تجارة بورسعيد”

تمكن أمن كلية التجارة ببورسعيد من ضبط طالب بكلية التربية الرياضية ببورسعيد أثناء دخوله امتحانات كلية التجارة بدلًا من طالب آخر .

وتبلغ لقسم شرطة بورفؤاد أول بمديرية أمن بورسعيد من محامى جامعة بورسعيد  بقيام يحيى محمود يحيى ـ طالب بكلية التربية الرياضية ببورسعيد ــ مقيم القنطره غرب الإسماعيلية بالتسلل داخل لجنة امتحانات كلية التجارة لأداء الإمتحان منتحلاً صفة أحد طلبة الكلية ويدعو عبد الرحمن حسام حمدى “والمتواجد فى ذات التوقيت داخل لجنة الإمتحان” وقيامه بإستلام ورقة الأسئلة والأجوبة وتدوين اسم الطالب المذكور على غير الحقيقة.

 بسؤال المشكو فى حقه قرر دخوله الكليه لمقابلة أولاد عمه، وإعترف بإرتكابه الواقعة مع عدم معرفته بالطالب المذكور الذى إنتحل صفته وأنه شاهد الأسم على مقعد الجلوس الخاص بالطالب .

وجارى استكمال الفحص للتوصل عما اذا كان هناك ثمة علاقة او اتفاق بين المتهم و الطالب الأخر من عدمه .

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة .

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