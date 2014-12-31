وصول 80 ألف طن بوتاجاز لموانىء السويس و48 فوسفات لسفاجا

شهد ميناء الزيتيات، اليوم الأربعاء، وصول 12 ألف طن بوتاجاز على متن السفينتين مصر جاز واستميد جاز قادمتين من ميناء ينبع السعودى، بالإضافة إلى وصول 48 ألف طن بضائع لباقي موانئ السويس.

وقال عبد الرحيم مصطفي المتحدث الإعلامي باسم الحملة، أن ميناء الأدبية استقبل السفينة اورينتال بروفيا، وعلى متنها 1390 طن ردة قادمة من شرق اسيا كما يغادر الميناء السفينة ارك فوراوردر وعلى متنها 70 شاحنة متجهة إلى ميناء ضبا.

و يغادر ميناء السويس اليوم السفينة ايجبشيان ديجنتى و على متنها 12 ألف طن بضائع عامة متجهة إلى جدة .

ويشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينة عايشة ساروار و على متنها 48 الف طن فوسفات متجهة إلى الهند و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 78 شاحنة و العبارة مسرة و على متنها 821 راكب و 26 سيارة و 18 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 58 شاحنة و 11 راكب كما استقبل الميناء السفينة الحرية و على متنها 38 شاحنة و 6 راكب .