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استنفار أمني بالسويس لتأمين احتفالات رأس السنة

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استنفار أمني بالسويس لتأمين احتفالات رأس السنة استنفار أمني بالسويس لتأمين احتفالات رأس السنة

اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس

قامت قوات الشرطة بالسويس، اليوم الأربعاء، بالتواجد المكثف بطرق العين السخنة ونفق الشهيد أحمد حمدي والمدخل الجنوبي لقناة السويس وفي محيط الكنائس بمدينة السويس، من أجل تأمين المحافظة خلال احتفالات رأس السنة.

وقال اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس – في تصريح له اليوم – إنه “توجد دوريات تابعة لقوات الانتشار السريع تجوب شوارع المحافظة طوال الـ 24 ساعة، وأن المحافظة مؤمنة بشكل كامل حتى يستطيع المواطنون قضاء احتفالاتهم في أمن وأمان”.

وفي سياق متصل، أعلنت القبائل البدوية بالعين السخنة وجبال عتاقة بالسويس قيامها بالتطوع للمشاركة في تأمين طرق العين السخنة وجبال عتاقة خلال ليلة رأس السنة، مؤكدين أنه لن يستطيع أي أحد أن يعكر صفو هذا اليوم الذي يريد أن يحتفل به المصريون والأجانب بالعين السخنة.

وقال الشيخ محمد خضير شيخ قبيلة العامرين البدوية إن “القبائل البدوية تقوم دائما في مثل هذه المناسبات بالتطوع لمشاركة قوات الأمن في تامين الطرق”، مؤكدا أن القبائل البدوية لن تسمح لأي مخرب أو متطرف من الأقتراب من منطقة السخنة أو جبال عتاقة.

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