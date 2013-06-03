"تعليم البحرالأحمر" تنهي استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة

كتب : صلاح عبدالله منذ 4 دقائق

أنهت مديرية التربية والتعليم بالبحرالأحمر استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة، حيث قال مصطفى أحمد حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إن إجمالى عدد اللجان فى بالمحافظة بلغ 10 لجان بواقع لجنتين بكل مدينة، وأضاف أن المديرية انتهت من تجهيز الاستراحات المخصصة لإقامة مراقبى وملاحظى الثانوية العامة، إلى جانب التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة أمنية لنقل أوراق الامتحانات كما تم تجهيز السيارات المستخدمة في عملية نقل أوراق الامتحانات.

وأكد حسن تشكيل غرفة عمليات أثناء فترة الامتحانات لمتابعة الامتحانات والتواصل مع الوزارة. ووضعت المديرية بالتنسيق مع المحافظة خطة شاملة لنقل أوراق الأسئلة والإجابة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة باستخدام الطائرات الحربية إلى مدينة حلايب وشلاتين جنوب المحافظة.