واشنطن تعلن إطلاق سراح 5 من معتقلي «جوانتانامو»

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» الأربعاء أنها أطلقت سراح خمسة من معتقلي جوانتانامو، مضيفة أنها قامت بنقلهم إلى كازاخستان لإعادة توطينهم، حسبما أفادت شبكة «سكاي نيوز».

وقالت الوزارة في بيان لها إن «من بين المعتقلين الخمسة اثنين يحملان الجنسية التونسية وثلاثة يحملون الجنسية اليمنية»، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقبل فيها كازاخستان مثل هؤلاء المعتقلين لإعادة توطينهم.

وأشارت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية إلى أن السلطات الأمريكية حددت هوية التونسيان وهما عادل الحكيمي 49 عامًا وعبدالله بن على 48 عامًا، كما أوضحت أن اليمنيين الثلاثة هم عاصم ثابت عبدالله 46 عامًا محمد على حسين 36 عامًا وصبري محمد 44 عامًا.

يشار إلى أن هؤلاء المعتقلين الخمسة قد تم القبض عليهم في باكستان وتم تسليمهم إلى الولايات المتحدة للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم «القاعدة».