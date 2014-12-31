ضبط 60 ألف قضية سرقة كهرباء في 10 أيام

شن ضباط الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، برئاسة اللواء سامى الميهي، حملة أمنية موسعة على مدى 10 أيام، لضبط كل المخالفات في مجال عمل الإدارة.

وقال الميهي، في تصريحات له، الأربعاء، إن الحملة عن ضبط قضيتين متنوعتين، و251 قضية سرقة تيار كهربائى لكبار المشاركين، و60 ألفا و218 قضية سرقة تيار، و250 مخالفة شروط التعاقد.

وأضاف الميهي أن الحملة أسفرت عن تحصيل 51 ألفا و314 غرامة قضايا سرقات تيار كهربائي، وتحصيل 319 غرامة مخالفة شروط التعاقد، وتنفيذ 5738 جنحة حبس.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.