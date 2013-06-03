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أهالي طنطا يقطعون الطريق بسبب انقطاع الكهرباء لأكثر من 6 ساعات

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أهالي طنطا يقطعون الطريق بسبب انقطاع الكهرباء لأكثر من 6 ساعات أهالي طنطا يقطعون الطريق بسبب انقطاع الكهرباء لأكثر من 6 ساعات
المتجمهرون يطالبون بحل الأزمة تفاديا للاحتجاجات وقطع الطرق

كتب : رفيق ناصف وأحمد فتحى منذ 26 دقيقة

انتابت حالة من الغضب الشديد أهالي مدينة طنطا والقرى المجاورة لها؛ بسبب تكرار ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي عنهم مرتين اليوم لأكثر من 6 ساعات متواصلة وهو ما دفعهم لقطع الطرق داخل المدينة وخارجها.

ففي مدينة طنطا خرج العشرات من أصحاب وسائقي سيارات التاكسي وأهالي المدينة وقطعوا طريق شارع البحر الرئيسي من الاتجاهين في نطاق سنترال طنطا العمومي ونادي الشرطة للمرة الثانية خلال اليوم، وأشعلوا النيران بإطارات السيارات ووضعوا الكتل الحجرية في منتصف الطريق مانعين السيارات من المرور وهو ما أحدث حالة من الشلل المروري التام بالمدينة.

كما خرج العشرات من أهالي قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا وقطعوا طريق - إسكندرية الزراعي احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي، مناشدين المسؤولين بالنظر إليهم بعين الرأفة، حيث إن حياتهم أصبحت غاية في الصعوبة في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

وطالب المتجمهرون الحكومة بحل الأزمة وتشغيل المحطات البترولية بخطوط كهرباء إضافية لتفادي الاحتجاجات وقطع الطرق والسرقات التي تتم بالتزامن مع انقطاع التيار الكهربائي والقضاء على ظاهرة قطع الكهرباء اليومية.

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