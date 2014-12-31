اليوم.. الحكم في استئناف نجل «الجرف» على الحكم بحبسه سنتين

تصدرمحكمة جنح مستأنف أكتوبر أول، الأربعاء، حكمها على الاستئناف المقدم من نجل القيادية الإخوانية عزة الجرف، في الحكم الصادر بحبسه سنتين وغرامة 30 ألف جنيه و5 آلاف كفالة، بتهمة التظاهر دون تصريح، وقطع الطريق أمام مسجد أبوبكر الصديق بالحي الثاني بمنطقة 6 أكتوبر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، تحت إشراف رئيس نيابة أكتوبر أول عمر مخلوف، كشفت عن أن المتهمين شاركا في مظاهرات الإخوان الجمعة الماضي أمام المسجد، وأفادت تحريات مباحث الأمن الوطني بأن السيارة الملاكي المضبوطة معهما رصدتها كاميرات «مول العرب» في واقعة حريق سيارة الشرطة وإصابة 3 مجندين، التي حدثت منذ قرابة شهرين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم التظاهر بدون تصريح، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وقطع الطريق أمام حركة المرور.