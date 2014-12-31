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واشنطن تدين محاولة الانقلاب الفاشلة في جامبيا

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واشنطن تدين محاولة الانقلاب الفاشلة في جامبيا واشنطن تدين محاولة الانقلاب الفاشلة في جامبيا

أدانت الخارجية الأمريكية المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت أمس للإطاحة بحكم الرئيس الجامبي يحيى جامع.

وقال جيف راثكي مدير المكتب الصحفي بالخارجية الأمريكية – وفقا لبيان عن الخارجية – إن الولايات المتحدة اطلعت على التقارير بشأن محاولة الانقلاب الفاشلة، مؤكدا إدانة بلاده لأي محاولة للاستيلاء على السلطة عبر وسائل غير دستورية.

ودعا المسئول الأمريكي كافة الأطراف إلى عدم اللجوء إلى مزيد من العنف، معربا عن أسفه إزاء الضحايا الذين سقطوا خلال محاولة الانقلاب.

وجامبيا، إحدى دول الغرب الإفريقي وأصغر دولة فى البر الرئيسي لقارة إفريقيا ويحدها من الشمال والشرق والجنوب السنغال، ويخترقها نهر جامبيا الذى يصب فى المحيط الأطلسي الذى يحد البلاد من الغرب تم تحديد حدودها بحيث تمتد 10 كيلومترات على جانبي نهر جامبيا.

أ ش أ

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