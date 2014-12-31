تكليف حسين الطاهر سكرتيراً عاما خلفاً لحافظ عيسوي

أصدر اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، قرارًا بندب اللواء حسين كامل الطاهر، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، لتولي منصب السكرتير العام للمحافظة، خلفًا للمهندس حافظ عيسوي الذي بلغ السن القانونية أول أمس.

> بدأ الطاهر رئيسًا لمركز ومدينة بلطيم، ثم تدرج حتى وصل لمنصب السكرتير العام المساعد