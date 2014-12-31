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بالصور .. ضبط 2300 زجاجة خمور خلال حملة امنية بسوهاج‎

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بالصور .. ضبط 2300 زجاجة خمور خلال حملة امنية بسوهاج‎ بالصور .. ضبط 2300 زجاجة خمور خلال حملة امنية بسوهاج‎

تمكنت وحدة مباحث مركز البلينا بمديرية اامن سوهاج من ضبط  نشأت لبيب  عبد النور سن 39 بقال – ويقيم مدينة البلينا وبحيازته [ عدد "117" عبوة كنز ماستر – عدد "240" عبوة كنز مواد كحولية – عدد "240" علبة كنز استلا – عدد "272" عبوة كنز سقاره – عدد "84" وسكي فودكا – عدد "118 " وسكي بلاك ليبور – عدد "21 "زجاجة فوديكا – عدد "36" زجاجة ريد ابل – عدد "12" زجاجة بلاك بل – عدد "8" زجاجة فايند – عدد "15" وسكي ستيو – عدد "629"  كنز مختلف الأحجام ] بإجمالي عدد ” 1927″ خمور وكنز محتلفة الأنواع  والاحجام .

وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار – تحرر  عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال مركز البلينا بتاريخ اليوم .

تمكنت وحدة مباحث قسم طهطا من ضبط المدعو / عماد ماهر سامي بهنان سن 27  سائق – ويقيم بناحية الصوامعه غرب – دائرة مركز طهطا وبحيازته [ عدد "96"  علبة كنز استلا – عدد "72" كنز سقاره – عدد "96" زجاجة براندي – عدد "24"  زجاجة كبيرة ] بإجمالي عدد “288″ خمور وكنز مختلف الأنواع والاحجام  .

وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار – تحرر عن ذلك المحضر رقم 2675 إداري قسم طهطا لسنة 2014

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