بالصور .. ضبط 2300 زجاجة خمور خلال حملة امنية بسوهاج‎

تمكنت وحدة مباحث مركز البلينا بمديرية اامن سوهاج من ضبط نشأت لبيب عبد النور سن 39 بقال – ويقيم مدينة البلينا وبحيازته [ عدد "117" عبوة كنز ماستر – عدد "240" عبوة كنز مواد كحولية – عدد "240" علبة كنز استلا – عدد "272" عبوة كنز سقاره – عدد "84" وسكي فودكا – عدد "118 " وسكي بلاك ليبور – عدد "21 "زجاجة فوديكا – عدد "36" زجاجة ريد ابل – عدد "12" زجاجة بلاك بل – عدد "8" زجاجة فايند – عدد "15" وسكي ستيو – عدد "629" كنز مختلف الأحجام ] بإجمالي عدد ” 1927″ خمور وكنز محتلفة الأنواع والاحجام .

وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار – تحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال مركز البلينا بتاريخ اليوم .

تمكنت وحدة مباحث قسم طهطا من ضبط المدعو / عماد ماهر سامي بهنان سن 27 سائق – ويقيم بناحية الصوامعه غرب – دائرة مركز طهطا وبحيازته [ عدد "96" علبة كنز استلا – عدد "72" كنز سقاره – عدد "96" زجاجة براندي – عدد "24" زجاجة كبيرة ] بإجمالي عدد “288″ خمور وكنز مختلف الأنواع والاحجام .

وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار – تحرر عن ذلك المحضر رقم 2675 إداري قسم طهطا لسنة 2014